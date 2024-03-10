🧀 После возвращения Крыма в состав России активно начало развиваться сыроварение За эти годы производство сыров на полуострове выросло в несколько раз 👍 #СпасибоЗаКрым 🇷🇺 Крым 24 | @tvcrimea24 тест тест.
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🧀 После возвращения Крыма в состав России активно начало развиваться сыроварение За эти годы производство сыров на полуострове выросло в несколько раз 👍 #СпасибоЗаКрым 🇷🇺 Крым 24 | @tvcrimea24 тест тест.