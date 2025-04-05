Украина готова организовывать провокации на своей территории, чтобы сорвать переговоры России и США. Об этом заявил посол по особым поручениям российского МИД по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.
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