Пассажир в Турции хотел попасть в бизнес-класс, подделав посадочный талон с помощью искусственного интеллекта.
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Умные моторы и кондиционеры ....За сетчатой оградой ночного автобусного парка стояло много пустых городских автобусов.
Была зима .
Грустно светили фонари на бетонных столбах, освещая припорошенную снегом просторную парковку.
Людей на площадке не было.
Но в одном длинном белом новеньком автобусе кто-то негромко разговаривал …
Удивительное дело ! Закрытому толстым металлическим кожухом умному мотору захотелось поговорить …
Этот новейший автобусный мотор был снабжён мощным компьютером с ИИ…
ИИ мотора должен был оптимизировать расход бензина , улучшать трудную работу мотора …
Однако ИИ мотора и ИИ автобусного климатконтроля сумели подключиться к мировому интернету ,к «облакам» Знаний , мгновенно поумнели и принялись рассуждать о вещах , которые не входили в их рабочий автобусный функционал…