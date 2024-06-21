Одинцовские предприниматели обсудили пути решения дефицита кадров на предприятиях

По инициативе руководителя общественной приёмной Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Одинцовском городском округе Валентины Степановой состоялся круглый стол на актуальную тему «Кадровый резерв – в руках предпринимателей.
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