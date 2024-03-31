Стала известна дата 14-часовой трансляции Final Fantasy XIV: Dawntrail Ежегодная 14-часова...

Стала известна дата 14-часовой трансляции Final Fantasy XIV: DawntrailЕжегодная 14-часовая трансляция Final Fantasy XIV всегда включает в себя письмо от продюсера в прямом эфире, и теперь стало известно, когда именно в апреле 2024 года состоится трансляция DawntrailЧитать дальше → источник.
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