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Окно на первом этаже: Как защитить личное пространство

Окно на первом этаже: Как защитить личное пространство

Непростая задача: сделать свою жизнь на первом этаже достаточно интимной, не превращая ее в затворничество.

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