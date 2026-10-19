"NCIS" fans have mourned the losses of so many of their favorite characters on the CBS series over the years, but this exit killed one of the best storylines.
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