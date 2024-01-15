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"ПОЛУЧАЮТ ПО 150 ТЫСЯЧ…": НЕХВАТКУ МЕДИКОВ В РОССИИ ЗАКРЫВАЮТ МИГРАНТАМИ

"ПОЛУЧАЮТ ПО 150 ТЫСЯЧ…": НЕХВАТКУ МЕДИКОВ В РОССИИ ЗАКРЫВАЮТ МИГРАНТАМИ

ЮЛИЯ БАНИШЕВСКАЯ Дожили: вакансии в поликлиниках массово замещаются мигрантами из Средней Азии и Закавказья.

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Комментарии
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Александр
Вот и ципсошники подтянулись.  А &quot;Царь-град&quot; в своём репертуаре. Разжигает ненависть.
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11 час.
Олег Самойлов
Ути-пути! &quot;Дожили: вакансии в поликлиниках массово замещаются мигрантами из Средней Азии и Закавказья.&quot;! Интересно, А ПОЧЕМУ? Не потому ли, что НАШИ, граждане России НЕ ХОТЯТ идти работать врачами, ась?
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9 час.
Олег Самойлов
Интересно, А ГДЕ такая картинка-то? В Москве и в Питере? А вот в некоем населенном пункте Лодейное Поле и втором, под названием Волхов, я в прошлом году НИ ОДНОГО мигранта НЕ видел! И врачи просто ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫЕ! И в Казани в 2020 году как-то НЕ довелось с мигрантами сталкиваться! Как и в городе-Герое Ивантеевка мигрантов что-то НЕ встречал! Есть НЕИвановы, но все равно РОССИЯНЕ! Так что, нехер дурь гнать про сплошьмигрантывсезаселилечитьнекомувсескупленнымидипломами!
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9 час.

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