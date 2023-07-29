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Перед судом предстанет жительница Краснодарского края за мошенничество при продаже чужой квартиры

Следственным отделом ОМВД России по Туапсинскому району завершено расследование уголовного дела, возбужденного в отношении 58-летней жительницы города Туапсе по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 159 УК РФ «Мошенничество».

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