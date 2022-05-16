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Комитет по этике РФС не накажет Зарему Салихову за высказывание в адрес судей после матча «Спартак» - «Зенит»

Комитет по этике РФС не накажет Зарему Салихову за высказывание в адрес судей после матча «Спартак» - «Зенит»

Руководитель комитета по этике РФС Семен Андреев ответил на вопрос «СЭ» о возможности рассмотрения жалобы на заявление Заремы Салиховой в адрес судей матча 29-го тура Тинькофф РПЛ «Спартак» — «Зенит» (1:1).

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