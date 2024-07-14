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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Худайбердиева о медийности: «Хочется, чтобы массовый зритель понимал, что фигуристы – не обязательно маленькие дети»

Худайбердиева – чемпионка России сезона‑2022/23 в танцах на льду вместе с Егором Базиным. В мае спортсменка объявила о сотрудничестве с «Матч ТВ».

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