Груда тряпья зашевелилась и оттуда показался блестящий глаз. Потом черный бочок. И наконец, весь пудель.
Баба Клава
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Груда тряпья зашевелилась и оттуда показался блестящий глаз. Потом черный бочок. И наконец, весь пудель.
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