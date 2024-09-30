Александр Ржаненков: Не ждите, пока человек преклонного возраста попросит вашей помощи, предложите её сами!

Депутат, председатель постоянной комиссии по социальной политике и здравоохранению Законодательного Собрания Петербурга — о Дне пожилого человека, который будет отмечаться 1 октября — Александр Николаевич, 1 октября мы будем отмечать День пожилого человека.
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