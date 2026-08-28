Подписавшие контракт с МО гражданские медики получают статус участника СВО

МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. Гражданские медики-добровольцы 17-го медицинского батальона 72-й мотострелковой дивизии 44-го армейского корпуса группировки "Север", подписавшие контракт с Минобороны РФ, получают статус участника СВО и могут пользоваться всеми доступными льготами.
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