Рябков: РФ призывает США без предубеждений отнестись к резолюции по космосу

Москва призывает Вашингтон без предубеждений рассмотреть проект российской резолюции в Совбезе Организации Объединенных Наций (ООН) касательно темы вооружений в космосе и принять участие в переговорах по данному документу.
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