В США предложили увеличить количество доз вакцины для защиты от COVID

pixabay Главный советник президента США по медицинским вопросам Энтони Фаучи в беседе с газете The Telegraph выдвинул предположение, что количество доз вакцины от коронавируса для полноценной защиты организма необходимо будет увеличить до трех.
pixabay Главный советник президента США по медицинским вопросам Энтони Фаучи в беседе с газете The Telegraph выдвинул предположение, что количество доз вакцины от коронавируса для полноценной защиты организма необходимо будет увеличить до трех.
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