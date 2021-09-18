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В США предложили увеличить количество доз вакцины для защиты от COVID

В США предложили увеличить количество доз вакцины для защиты от COVID

pixabay Главный советник президента США по медицинским вопросам Энтони Фаучи в беседе с газете The Telegraph выдвинул предположение, что количество доз вакцины от коронавируса для полноценной защиты организма необходимо будет увеличить до трех.

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