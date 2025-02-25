Акции "Русала" на Мосбирже в вечернюю сессию выросли после заявлений Путина

Акции "Русала" продемонстрировали рост более чем на 6% на вечерней сессии на Московской бирже 24 февраля на фоне заявлений президента России Владимира Путина относительно планов возобновления поставок алюминия в Соединенные Штаты и дальнейшего сотрудничества стран, следует из данных торгов.