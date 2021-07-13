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Несмешной анекдот. Как раввин Хазин создавал нацистский батальон «Азов»

Несмешной анекдот. Как раввин Хазин создавал нацистский батальон «Азов»

История об израильском раввине в кипе, оказавшемся бойцом в ультраправом добровольческом батальоне, которым командовал откровенный антисемит Билецкий, — это не забавный анекдот, а история о том, как благими пожеланиями выстилается дорога в ад.

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