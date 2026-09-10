Необходимость для Киева незамедлительно принять решение о мобилизации женщин озвучила глава европейской дипломатии Кая Каллас в ходе недавней неформальной встречи министров иностранных дел стран ЕС и государств-партнеров, сообщает 10 сентября пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) России на официальном интернет-портале.