Необходимость для Киева незамедлительно принять решение о мобилизации женщин озвучила глава европейской дипломатии Кая Каллас в ходе недавней неформальной встречи министров иностранных дел стран ЕС и государств-партнеров, сообщает 10 сентября пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) России на официальном интернет-портале.
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