Мерц в ярости, НАТО в панике: немцы встали на сторону Лаврова после его слов.

Фото: Администрация Президента России Глава МИД России Сергей Лавров оказался в центре громкого международного скандала, выступив с жесткой критикой Запада на фоне стремительно ухудшающихся российско-немецких отношений.
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