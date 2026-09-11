Неспешный разговор
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Неспешный разговор

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Мерц в ярости, НАТО в панике: немцы встали на сторону Лаврова после его слов.

Мерц в ярости, НАТО в панике: немцы встали на сторону Лаврова после его слов.

Фото: Администрация Президента России Глава МИД России Сергей Лавров оказался в центре громкого международного скандала, выступив с жесткой критикой Запада на фоне стремительно ухудшающихся российско-немецких отношений.

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