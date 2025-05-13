Трамп: Рубио и другие эмиссары США будут в Стамбуле на встрече по Украине

ВАШИНГТОН, 13 мая, ФедералПресс. Дональд Трамп заявил, что государственный секретарь Марко Рубио, а также ряд других высокопоставленных американских чиновников отправятся в Стамбул для участия в запланированных переговорах по украинскому конфликту.