В Кировском районе после лобового ДТП с погибшей возбудили уголовное дело

В Кировском районе Ленинградской области полиция возбудила уголовное дело после лобового столкновения, в котором погибла пассажирка «Жигулей».
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