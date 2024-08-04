Результаты российских спортсменов на Олимпийских играх в Париже

На Олимпийских играх в Париже российские спортсменки продолжают борьбу за медали. Теннисистки Диана Шнайдер и Мирра Андреева одержали важные победы, обыграв испанок Кристину Буччию и Сару Соррибес-Тормо (6:1, 6:2), и гарантировав себе олимпийские медали.
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