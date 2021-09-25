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Китай, пустыня Гоби: подготовка к испытанию ториевого реактора

Китай, пустыня Гоби: подготовка к испытанию ториевого реактора

Пока ториевые реакторы не доказали свою рентабельность, поскольку добыча тория дороже, чем урана. Торий — это слаборадиоактивный серебристый металл, который встречается в горных породах и в настоящее время редко используется в промышленности.

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