Китай, пустыня Гоби: подготовка к испытанию ториевого реактора

Пока ториевые реакторы не доказали свою рентабельность, поскольку добыча тория дороже, чем урана. Торий — это слаборадиоактивный серебристый металл, который встречается в горных породах и в настоящее время редко используется в промышленности.
Пока ториевые реакторы не доказали свою рентабельность, поскольку добыча тория дороже, чем урана. Торий — это слаборадиоактивный серебристый металл, который встречается в горных породах и в настоящее время редко используется в промышленности.
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