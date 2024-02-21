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Калужские спасатели МЧС провели День безопасности для детей из Белгорода

Калужские спасатели МЧС провели День безопасности для детей из Белгорода

Сотрудники ГУ МЧС России по Калужской области провели урок для детей из Белгорода. В оздоровительном центре "Сокол", где отдыхают юные гости, калужские спасатели устроили увлекательное занятие для повышения навыков культуры пожаробезопасного поведения.

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