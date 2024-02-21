Калужские спасатели МЧС провели День безопасности для детей из Белгорода

Сотрудники ГУ МЧС России по Калужской области провели урок для детей из Белгорода. В оздоровительном центре "Сокол", где отдыхают юные гости, калужские спасатели устроили увлекательное занятие для повышения навыков культуры пожаробезопасного поведения.
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