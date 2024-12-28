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В Роскачестве объяснили, обязательно ли участие в школьных мероприятиях

В Роскачестве объяснили, обязательно ли участие в школьных мероприятиях

В праздники во многих школах устраивают дополнительные мероприятия. При этом ученики и их родители имеют право отказаться от участия в них, если считают, что это не внесёт вклад в образование, заявили RT в пресс-службе Роскачества.

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