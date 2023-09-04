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Кац (то есть Гарбузов) предлагает сдаться

Кац (то есть Гарбузов) предлагает сдаться

Статья руководителя (на тот момент) Института США и Канады РАН Гарбузова « Независимой газете» вызвала достаточно серьезный шум на просторах рунета.

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Комментарии
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Юрий Белов
Уже сдавались . в 91м . СДАЛИ ВСЁ ! Что - опять ???!!! Так вот : Пусть эта гнида (кац-срац или как там его) едет туда - и сдаётся ! Чего всех тянуть то ?
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24 мин.
АС
Алексей Сафронов
...что, он сиськой вскармливал, &quot;воспитывая патриотов&quot;?
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23 мин.
сергей шашилов
При Сталине такая гнида уже 9 грамм в затылке имела и последнюю квартиру 2 в длину и 2 в глубину. Не надо трогать Сталина. Вы кто такие его судить?!!!
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16 мин.

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