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В ГД прокомментировали идею о запрете гражданам РФ на въезд в Европу

В ГД прокомментировали идею о запрете гражданам РФ на въезд в Европу

РИАМО - 9 авг. Первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа сообщил, что заявление президента Украины Владимира Зеленского о запрете для россиян на въезд в Европу говорит о некой безысходности, сообщает RT.

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