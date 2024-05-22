Росстат: повышение НДФЛ коснется не менее 10% граждан РФ

Как сообщили в Росстате, запланированные в РФ изменения шкалы налога на доходы физических лиц не затронут подавляющее большинство граждан страны, поскольку ориентированы на самые обеспеченные слои населения страны.
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