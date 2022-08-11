Маски снова актуальны: еще 376 приморцев заразились коронавирусом

Маски снова актуальны: еще 376 приморцев заразились коронавирусом

В Приморском крае ежедневно растет заболеваемость новой коронавирусной инфекцией, преимущественно болезнь протекает в легкой форме.

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