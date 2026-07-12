Русская Семёрка
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Русская Семёрка

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«Пьяный вождь»: два случая, когда Сталин перебрал с алкоголем

Образ непьющего, аскетичного вождя — один из самых устойчивых в сталинской мифологии. Охранники и соратники, как на подбор, утверждали: «отец народов» почти не пил, предпочитая сухое вино или разбавленный коньяк.

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