«Пьяный вождь»: два случая, когда Сталин перебрал с алкоголем

Образ непьющего, аскетичного вождя — один из самых устойчивых в сталинской мифологии. Охранники и соратники, как на подбор, утверждали: «отец народов» почти не пил, предпочитая сухое вино или разбавленный коньяк.
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