Россия поднялась в рейтинге самых счастливых стран мира

Живущие в России люди стали немного счастливее. Об этом свидетельствует рейтинг, представленный во «Всемирном докладе о счастье», подготовленном Исследовательским центром благополучия при Оксфордском университете.
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