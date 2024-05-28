В России за неделю выросла заболеваемость COVID-19

Показатель заболеваемости на 100 тысяч населения составил 8,4 и увеличился на 3,1 процента Федеральный оперативный штаб по борьбе с новой коронавирусной инфекцией сообщил о росте заболеваемости COVID-19 в России за последнюю неделю.
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