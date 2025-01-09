Корнилов не исключил, что Дания может лишиться Гренландии

Выдвигая территориальные претензии к другим государствам, в частности, Канаде и Дании, Дональд Трамп в действительности не собирается производить аннексию, а просто повышает ставки, чтобы в итоге получить либо новое место для размещения военных баз, либо беспрепятственный доступ к полезным ископаемым.