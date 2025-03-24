Почувствуйте разницу

Галинка!!!... А НАШ РУССКИЙ ЯЗЫК и РУССКАЯ Культура... позволяют писать ПОДОБНЫМ Языком!!..... КУЛЬТУРА - (русское понятие, определение)... ЭТО , Ваше восприятие, окружающего Вас (тебя) мира и Ваше (твоё) отношение к этому миру!!!... ЭТО РУССКОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ... а у инородцев... культура, это "дёрганье" на подмостках..."бижутерия".

SI

Sergey Ivanov

Интересно, кто эти двое убогих умом читателя, что поставили Тану плюсики? Не могу отделаться от ощущения, что это сам автор себе их поставил! Лешенька! Дорогуша! Тебе ли рассуждать о РУССКОЙ культуре? Да ведь ты даже русскую грамматику не осилил! А букварь открывал хоть раз в жизни? А хоть одну детскую сказку прочел? Ну вот совсем для малышей: «Коза- Дереза». Ну посмотри, как ПРАВИЛЬНО расставлять знаки препинания. Посмотри, в каких случаях ставится многоточие. Я тебе писал уже и повторю еще раз: -Запомни: Многоточие ставится там, где автор не закончил свою мысль. А теперь посмотри на свой опус и попробуй найти хоть одну ЗАКОНЧЕННУЮ мысль! Лешенька! Может, хватит? Не пора ли тебе пойти в школу? В начальный класс? А интернет подождет!