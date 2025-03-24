Трамп – написал обращение к народу России: «Я не собираюсь причинять вред России. Я люблю русский народ, и у меня всегда были очень хорошие отношения с президентом Путиным – несмотря на ложь радикальных леваков о "России, России, России".
Почувствуйте разницу
Комментарии
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Алексей Тан
Галинка!!!... А НАШ РУССКИЙ ЯЗЫК и РУССКАЯ Культура... позволяют писать ПОДОБНЫМ Языком!!..... КУЛЬТУРА - (русское понятие, определение)... ЭТО , Ваше восприятие, окружающего Вас (тебя) мира и Ваше (твоё) отношение к этому миру!!!... ЭТО РУССКОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ... а у инородцев... культура, это "дёрганье" на подмостках..."бижутерия".
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1 д.
SI
Sergey Ivanov
Интересно, кто эти двое убогих умом читателя, что поставили Тану плюсики? Не могу отделаться от ощущения, что это сам автор себе их поставил! Лешенька! Дорогуша! Тебе ли рассуждать о РУССКОЙ культуре? Да ведь ты даже русскую грамматику не осилил! А букварь открывал хоть раз в жизни? А хоть одну детскую сказку прочел? Ну вот совсем для малышей: «Коза- Дереза». Ну посмотри, как ПРАВИЛЬНО расставлять знаки препинания. Посмотри, в каких случаях ставится многоточие. Я тебе писал уже и повторю еще раз: -Запомни: Многоточие ставится там, где автор не закончил свою мысль. А теперь посмотри на свой опус и попробуй найти хоть одну ЗАКОНЧЕННУЮ мысль! Лешенька! Может, хватит? Не пора ли тебе пойти в школу? В начальный класс? А интернет подождет!
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1 д.
Алексей Тан
Не стенай!... еврейчик, надоел уже всем.
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1 д.
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