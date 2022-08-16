Плагиат по-египетски. Каирское метро незаконно оформили работами художника из России

Павел Гулькин В июле этого года в Египте разгорелся и до сих пор тянется скандал вокруг факта использования сюжетов, мотивов и стиля петербургского художника Георгия Курасова при сооружении станции метро «Женский колледж» в столице Египта Каире.
Павел Гулькин В июле этого года в Египте разгорелся и до сих пор тянется скандал вокруг факта использования сюжетов, мотивов и стиля петербургского художника Георгия Курасова при сооружении станции метро «Женский колледж» в столице Египта Каире.
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