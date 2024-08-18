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10 основных альбомов Девичьей группы по мнению CATSEYE

10 основных альбомов Девичьей группы по мнению CATSEYE

Молодые женщины, входящие в состав KATZEYE, находятся на задании. В эпоху изобилия международных поп—групп их история довольно уникальна - KATSEYE были собраны благодаря программе под названием "Дебют: Академия мечты", в рамках которой из 20 подающих надежды женщин со всего мира в финальном составе осталось всего шесть.

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