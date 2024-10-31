Уголовное дело возбуждено после хлопка газа в Черкесске

Число погибших после взрыва газо-воздушной смеси в многоквартирном доме в Черкесске выросло до двух. На месте работают спасатели, разбор завалов продолжается, под завалами все еще могут находиться люди, пишут «Известия».
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