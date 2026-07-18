Подростки, избившие пожилого мужчину в Подмосковье, попали на видео

В Домодедовском округе Подмосковья трое подростков напали на пожилого мужчину. Один из молодых людей сперва прижимал шею мужчины к лавочке, а после нанес несколько сильных ударов ногой в грудь и голову пожилого человека.
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