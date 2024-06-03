Алтайские и белорусские санатории договорились о совместном развитии отрасли

Санатории Беларуси показали хороший пример того, как сформированные в советское время оздоровительные фонды были реконструированы и приведены в современный вид Представители делегации Алтайского края в сфере туризма и курортной деятельности подвели итоги рабочих мероприятий в Республике Беларусь, сообщает правительство региона.