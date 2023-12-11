IW: вступление Украины в ЕС обойдется союзному бюджету в €130-190 млрд

Если бы Украина присоединилась к ЕС, в страну потекло бы до 17% общего бюджета союза. Об этом свидетельствует исследование Кёльнского экономического института (IW) Эксперты оценивают финансовое влияние полноправного членства Украины в €130-190 млрд с горизонтом до 2027 года.
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