Газета.ру
ГЛАВНАЯНОВОСТИПОЛИТИКАБИЗНЕСОБЩЕСТВОАРМИЯМНЕНИЯКУЛЬТУРА
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Газета.ру

8 195 подписчиков

IW: вступление Украины в ЕС обойдется союзному бюджету в €130-190 млрд

IW: вступление Украины в ЕС обойдется союзному бюджету в €130-190 млрд

Если бы Украина присоединилась к ЕС, в страну потекло бы до 17% общего бюджета союза. Об этом свидетельствует исследование Кёльнского экономического института (IW) Эксперты оценивают финансовое влияние полноправного членства Украины в €130-190 млрд с горизонтом до 2027 года.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх