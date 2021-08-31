Когда замолкает «камертон нации»

Когда появились первые новости о том, что падение и сдача Кабула неизбежны, люди со светлыми лицами начали заламывать руки, стеная о судьбе несчастных афганцев, которых буквально на наших глазах утянут в дикое средневековье террористы из Талибан.
Когда появились первые новости о том, что падение и сдача Кабула неизбежны, люди со светлыми лицами начали заламывать руки, стеная о судьбе несчастных афганцев, которых буквально на наших глазах утянут в дикое средневековье террористы из Талибан.
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