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Когда замолкает «камертон нации»

Когда замолкает «камертон нации»

Когда появились первые новости о том, что падение и сдача Кабула неизбежны, люди со светлыми лицами начали заламывать руки, стеная о судьбе несчастных афганцев, которых буквально на наших глазах утянут в дикое средневековье террористы из Талибан.

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