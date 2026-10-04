«Время проб и ошибок прошло. Я ухожу из OpenAI»: специалист по безопасности критикует создателей ChatGPT

Он проработал в OpenAI три с половиной года Бывший сотрудник OpenAI, занимавшийся вопросами безопасности, обвинил компанию в чрезмерном стремлении к разработке все более мощного искусственного интеллекта, утверждая, что отрасль полагается на метод проб и ошибок именно в тот момент, когда последствия неудач становятся все более серьезными.