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«Время проб и ошибок прошло. Я ухожу из OpenAI»: специалист по безопасности критикует создателей ChatGPT

«Время проб и ошибок прошло. Я ухожу из OpenAI»: специалист по безопасности критикует создателей ChatGPT

Он проработал в OpenAI три с половиной года Бывший сотрудник OpenAI, занимавшийся вопросами безопасности, обвинил компанию в чрезмерном стремлении к разработке все более мощного искусственного интеллекта, утверждая, что отрасль полагается на метод проб и ошибок именно в тот момент, когда последствия неудач становятся все более серьезными.

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