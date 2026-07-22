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Медицина 2.0

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Онколог Воробьев: куркумин активирует сигнальный путь, подавляющий опухоль

Онколог Воробьев: куркумин активирует сигнальный путь, подавляющий опухоль

Колоректальный рак является одним из наиболее распространенных видов рака во всем мире. Более чем в половине случаев мутациями инактивируется важный защитный механизм в клетках — ген-супрессор опухоли р53.

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