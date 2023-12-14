«Вывозим же!» – российские фермеры рассказывают о десятилетии под санкциями

Весной 2024 года исполнится десять лет с момента введения первых антироссийских санкций. Тогда в ответ на действия Запада наша страна ввела продуктовое эмбарго, запретив импорт некоторых товаров – и открыв дорогу отечественным предпринимателям.
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