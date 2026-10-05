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Ростех

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«РТ-МедТех» и СамГМУ подписали договор о совместном развитии медицинских технологий

«РТ-МедТех» и СамГМУ подписали договор о совместном развитии медицинских технологий

Фото: пресс-служба БИОПРОМ Компания «РТ-МедТех» Госкорпорации Ростех и Самарский государственный медицинский университет (СамГМУ) будут совместно работать над новыми технологиями, повышающими доступность и качество медицинской помощи.

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