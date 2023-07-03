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  • Константин Поляков
    Ну и где..... ученые и их выясненное,что там?☠️😈Душа после смерти...
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    Наверное, обычный картофельный суп можно/нужно считать супом на картофельном отваре.Что будет если пи...
  • Lora Некрасова
    Всё правильно. Я так и делаю. В постные дни на картофельном отваре получается вкусная каша. Поливаю комнатные цветы. ...Что будет если пи...

Не прошло и двух недель: Шойгу высказался о вооруженном мятеже Пригожина

Планы дестабилизации обстановки в России во время вооруженного мятежа ЧВК «Вагнер» во главе с Евгением Пригожиным 23—24 июня провалились прежде всего благодаря верности присяге и воинскому долгу, которую проявил личный состав Вооруженных сил РФ.

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