Не прошло и двух недель: Шойгу высказался о вооруженном мятеже Пригожина

Планы дестабилизации обстановки в России во время вооруженного мятежа ЧВК «Вагнер» во главе с Евгением Пригожиным 23—24 июня провалились прежде всего благодаря верности присяге и воинскому долгу, которую проявил личный состав Вооруженных сил РФ.