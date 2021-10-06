Налоговиков обязали отозвать штрафы за невозврат валютной выручки

ФНС поручила своим инспекциям снять с экспортеров требования об уплате штрафов за невозврат валютной выручки; управлениям по регионам и межрегиональным инспекциям по крупнейшим налогоплательщикам также поручается довести решение до нижестоящих налоговых органов; законы о смягчении или отмене административной ответственности имеют обратную силу, в этом случае, если наказание еще не исполнено, оно должно быть отменено, пишут «Ведомости», ссылаясь на письмо службы за подписью заместителя ее руководителя Виктора Бациева.