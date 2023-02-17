Закон, порядок, государство

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В Республике Башкортостан прошла встреча с прибывшими гражданами из Луганской, Донецкой народных республик и Украины

14 февраля сотрудники Управления по вопросам миграции МВД по Республике Башкортостан совместно с коллегами Управления МВД России по городу Уфе и представителями администрации провели очередную информационную встречу с гражданами ДНР, ЛНР и Украины.

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