В Республике Башкортостан прошла встреча с прибывшими гражданами из Луганской, Донецкой народных республик и Украины

14 февраля сотрудники Управления по вопросам миграции МВД по Республике Башкортостан совместно с коллегами Управления МВД России по городу Уфе и представителями администрации провели очередную информационную встречу с гражданами ДНР, ЛНР и Украины.
14 февраля сотрудники Управления по вопросам миграции МВД по Республике Башкортостан совместно с коллегами Управления МВД России по городу Уфе и представителями администрации провели очередную информационную встречу с гражданами ДНР, ЛНР и Украины.
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