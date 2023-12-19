Россияне потратили 2,5 трлн рублей на новые автомобили в 2023 году

С января по ноябрь 2023 года включительно россияне потратили на новые легковые автомобили 2,5 трлн рублей, что в 1,9 раза превышает этот показатель в аналогичном периоде прошлого года - в январе – ноябре 2022 года оборот на рынке новых легковых машин составлял 1,31 трлн рублей.