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Россияне потратили 2,5 трлн рублей на новые автомобили в 2023 году

Россияне потратили 2,5 трлн рублей на новые автомобили в 2023 году

С января по ноябрь 2023 года включительно россияне потратили на новые легковые автомобили 2,5 трлн рублей, что в 1,9 раза превышает этот показатель в аналогичном периоде прошлого года - в январе – ноябре 2022 года оборот на рынке новых легковых машин составлял 1,31 трлн рублей.

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